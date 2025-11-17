Царукян: «Поздравления Исламу, достойное выступление»

Боец UFC россиянин Арман Царукян поздравил Ислама Махачева после победы над австралийцем Джеком Делла Маддаленой в главном поединке на турнире UFC 322.

«Поздравления Исламу, достойное выступление», — написал Царукян в соцсети.

34-летний россиянин одержал победу единогласным решением судей (50:45, 50:45, 50:45) и завоевал пояс в полусреднем весе, став первым двойным чемпионом UFC из России. Ранее Махачев был чемпионом в легком весе и оставил пояс ради перехода в другой дивизион.

Махачев одержал 28-ю победу в ММА при одном поражении. Маддалена потерпел третье поражение при 18 победах.