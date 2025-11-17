Менеджер Махачева Абдель-Азиз: «Он больше не будет сгонять вес вниз»
Менеджер российского бойца Ислама Махачева Али Абдель-Азиз рассказал, что он останется в полусреднем весе и не будет возвращаться в более легкую весовую категорию.
«Это его весовая категория, и он больше не будет сгонять вес вниз», — цитирует Абдель-Азиза Red Corner MMA.
34-летний Махачев победил австралийца Джека Деллу Маддалену в поединке на турнире UFC 322 в Нью-Йорке. Бой за титул чемпиона в полусреднем весе завершился победой Махачева решением судей.
Ранее Махачев был чемпионом UFC в легком весе.
