Абдель-Азиз: «Махачев сказал, что хочет боя с Усманом»

Менеджер российского бойца Ислама Махачева Али Абдель-Азиз рассказал, кто может стать его следующим соперником.

«Ислам сказал, что хочет боя с Камару Усманом. Усман — очень серьезный соперник (я тоже его представляю), и для любого бойца встреча с ним — непростое испытание. Он боец высшего класса, а Ислам хочет сражаться с лучшими», — цитирует Абдель-Азиза Full Send MMA.

34-летний Махачев на турнире UFC 322 победил австралийца Джеку Деллу Маддалену и стал двойным чемпионом UFC, завоевав пояс в полусреднем весе решением судей. Ранее Махачев был чемпионом UFC в легком весе.

Нигерийцу Камару Усману 38 лет. В профессиональных ММА он одержал 21 победу и потерпел четыре поражения.