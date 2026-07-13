Источник: Макгрегор получил 15 миллионов долларов за бой с Холлоуэем

Ирландский боец Конор Макгрегор получил за участие в поединке на турнире UFC 329 с американцем Максом Холлоуэем 15,04 миллиона долларов в качестве базового гонорара, сообщил инсайдер Ариэль Хельвани.

При этом американский боец за участие в бою, который состоялся в Лас-Вегасе, получил 5,08 миллиона долларов, сообщает The Sportster.

37-летний Макгрегор проиграл 34-летнему Холлоуэю техническим нокаутом. На первых секундах боя ирландец попытался ногой в прыжке ударить соперника, но при приземлении травмировал ногу. После этого Макгрегор несколько раз упал в октагоне, пропустив ряд ударов. В результате бой остановили.

В профессиональных ММА у Макгрегора 22 победы и 7 поражений, в UFC — 10 побед и 5 поражений.