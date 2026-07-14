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Сегодня, 18:20

Хабиб Нурмагомедов назвал лучшие матчи в истории футбола

Руслан Минаев

Бывший чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов назвал лучшие, по его мнению, матчи в истории футбола.

Первым в список попал ответный матч 1/4 финала Лиги чемпионов-2002/03 между «Манчестер Юнайтед» и «Реалом» (4:3). Хет-трик оформил бразильский форвард «сливочных» Роналдо. «Реал» победил по сумме двух матчей (6:5) и вышел в полуфинал ЛЧ.

«Это для меня номер один. Я сколько раз его смотрел. Особую любовь мне придают матчи, которые я смотрел в прямом эфире с отцом. Они придают мне особую энергетику», — сказал Нурмагомедов в интервью на канале Smol talk.

Также в список лучших матчей Нурмагомедова попала игра между сборными Бразилии и Норвегии на ЧМ-1998. Норвежцы победили со счетом 2:1 благодаря двум голам в концовке.

«Я так болел за Бразилию и тут бах. Думаю, что за Норвегия», — сказал Хабиб.

Также Нурмагомедов отметил финал Евро-1996 между Чехией и Германией (1:2).

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Хабиб Нурмагомедов
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