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12 июля, 11:50

Губерниев назвал причину поражения Макгрегора: «Может быть, он просто забыл, что это уже не кино»

Дмитрий Барулев
Корреспондент

Известный комментатор Дмитрий Губерниев в разговоре с «СЭ» отреагировал на поражение Конора Макгрегора техническим нокаутом из-за травмы ноги в бою против Макса Холлоуэя на турнире UFC 329 в Лас-Вегасе.

«Может быть, он просто забыл, что это не «Дом у дороги». Я большой поклонник этого фильма: и первой части, и вторая мне понравилась. Он, кстати говоря, очень лихо сыграл одного из главных бандитов во второй части. Может быть, он просто забыл, что это уже не кино. Спорт не прощает таких возвращений. Нужно быть максимально готовым, он уже дяденька взрослый. А получилось, что он дернулся и получил повреждение. Надо было сделать разминку, подготовить мышцы и связки до конца, а он этого не сделал. Спорт не прощает мелочей. Поскольку у него очень хороший дебют в кино, думаю, ему надо продолжать сниматься», — сказал Губерниев «СЭ».

37-летний ирландец на первых секундах боя попытался ногой в прыжке ударить соперника, но при приземлении травмировал ногу. После этого Макгрегор несколько раз упал в октагоне, пропустив несколько ударов. В результате бой остановили техническим нокаутом.

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Дмитрий Губерниев
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