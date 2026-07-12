Конор Макгрегор: рекорд бойца на 12 июля 2026 года

Конор Макгрегор одержал последнюю победу в UFC в 2020 году

Ирландский боец Конор Макгрегор проиграл американцу Макса Холлоуэя техническим нокаутом на турнире UFC 329 в воскресенье, 12 июля. Бой проходил на «Ти-Мобайл Арене» в Лас-Вегасе (США).

Это поражение стало для 37-летнего бойца третьим подряд в UFC. В июле 2021 года Макгрегор уступил американцу Дастину Порье (техническим нокаутом), в январе 2021 года — ему же (нокаут). В январе 2020 года Конор победил американца Дональда Серроне техническим нокаутом, а в октябре 2018 года — проиграл россиянину Хабибу Нурмагомедову сдачей.

В профессиональных смешанных единоборствах Макгрегор одержал 22 победы и потерпел семь поражений. В поединках на турирах UFC на счету ирландца 10 побед и 5 поражений.

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