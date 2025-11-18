UFC Fight Night Царукян — Хукер: дата проведения и кард боев турнира
Турнир UFC Fight Night с поединком Царукян — Хукер пройдет 22 ноября
Турнир UFC Fight Night состоится в субботу, 22 ноября. Бои будут проходить в спорткомплексе «ABHA Arena» в Дохе (Катар), начало предварительного карда — в 18.00 по московскому времени, основного карда — в 21.00.
Основной кард
Арман Царукян — Дэн Хукер
Белал Мухаммад — Иэн Мачадо Гэрри
Волкан Оздемир — Алонзо Менфилд
Джек Херманссон — Мыктыбек Оролбай
Сергей Спивак — Шамиль Газиев
Алекс Перез — Асу Алмабаев
Предварительный кард
Богдан Град — Люк Райли
Абдул-Рахман Яхьяев — Рафаэль Серкейра
Тагир Уланбеков — Киоджи Хоригучи
Бекзат Алмахан — Александр Топурия
Ислам Наурдиев — Раян Лодер
Нурулло Алиев — Шем Рок
Николас Далби — Сайгид Изагахмаев
Марек Буйло — Дензел Фриман
Результаты боев можно отслеживать в матч-центре на сайте «СЭ»
