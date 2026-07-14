Дрикус дю Плесси — Камару Усман: статистика и данные бойцов UFC

Южноафриканец Дрикус Дю Плесси и нигериец Камару Усман встретятся в главном поединке турнира UFC Fight Night в ночь на воскресенье, 14 июля. Бой пройдет на арене «Пэйком Центр» в Оклахома-Сити, начало — ориентировочно в 5.00 по московскому времени.

Дю Плесси провел 26 поединков в профессиональных смешанных единоборствах, одержав 23 победы и потерпев 3 поражения. В рекорде Усмана — 21 победа и 4 поражения на профессиональном уровне. В предыдущем поединке Дю Плесси проиграл Хамзату Чимаеву, а Усман — победил Хоакина Бакли (в обоих боях результат был определен единогласным решением судей).

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