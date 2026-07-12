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Монсон жестко отреагировал на поражение Макгрегора: «Конор больше не боец»

Дмитрий Барулев
Корреспондент

Бывший боец UFC Джефф Монсон в разговоре с «СЭ» отреагировал на поражение Конора Макгрегора техническим нокаутом из-за травмы ноги в бою против Макса Холлоуэя на турнире UFC 329 в Лас-Вегасе.

«Кто знает, что произошло с Конором в этом бою. Он травмировал себя сам. Он пять лет не выходил в октагон. Его тело уже не то, что раньше. Он уже не тот боец. Он никогда и не был бойцом элитного уровня, как он сам утверждает. Он много болтал и благодаря своему языку добывал себе крупные бои.

Он был очень, очень хорошим бойцом, но не элитным. И он пять лет не участвовал в боях, не тренировался, отбивался от судебных исков об изнасиловании, посещал публичные мероприятия, занимался своим виски-бизнесом. Он больше не боец. Люди помнят Конора Макгрегора в октагоне и Конора Макгрегора, который вечно болтает. Но никто не видел, как он соревнуется, уже пять лет. И он не тренировался всерьез в течение пяти лет. Это просто видно.

Если он снова вернется, то только ради гордости или денег. Но я хочу посмотреть бой и увидеть, как два элитных бойца сражаются и соревнуются на самом высоком уровне. Я не хочу смотреть на кого-то, кто был очень хорошим бойцом, но очевидно, не тренировался усердно в течение пяти лет. А потом возвращается и пытается вернуть себе былую славу. Так что для меня это неинтересно», — сказал Монсон «СЭ».

37-летний ирландец на первых секундах боя попытался ногой в прыжке ударить соперника, но при приземлении травмировал ногу. После этого Макгрегор несколько раз упал в октагоне, пропустив несколько ударов. В результате бой остановили техническим нокаутом.

Конор Макгрегор.Конор проиграл за 65 секунд! Холлоуэю даже не пришлось напрягаться

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Джефф Монсон
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