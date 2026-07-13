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Тренер Макгрегора Кавана: «Этот прыжковый удар ногой с разворота отрабатывался ежедневно в течение месяцев»

Павел Лопатко

Тренер ирландского бойца Конора Макгрегора Джон Кавана прокомментировал травму, которую он получил в поединке с американцем Максом Холлоуэем на турнире UFC 329.

«Опустошен. Этот вступительный прыжковый удар ногой с разворота отрабатывался ежедневно в течение месяцев, несколько раз на разминке. Никогда не было проблем. Колено подвело его, когда он нанес самый первый удар. Хуже не бывает. Жду встречи со своей семьей через несколько дней», — написал тренер в соцсети.

37-летний Макгрегор проиграл 34-летнему Холлоуэю техническим нокаутом. В самом начале поединка он попытался ногой в прыжке ударить соперника, но при приземлении травмировал ногу. После этого Макгрегор несколько раз упал в октагоне, пропустив удары. В результате бой остановили.

Конор Макгрегор.Травма Макгрегора — нелепая случайность. Но он никогда не вернется прежним

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Конор Макгрегор
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