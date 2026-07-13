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Макгрегор заявил, что перенесет операцию после травмы, полученной в бою с Холлоуэем

Сергей Ярошенко

Бывший чемпион UFC Конор Макгрегор перенесет операцию после травмы, полученной в бою с американцем Максом Холлоуэем на турнире UFC 329 в Лас-Вегасе.

Поединок завершился через 65 секунд после начала. На первых секундах ирландец получил травму колена и не смог продолжить бой. После боя президент UFC Дана Уайт заявил, что Макгрегор травмировал переднюю крестообразную связку колена.

«Операция, реабилитация, возвращение к тренировкам. Снова вперед. Финальный бой по контракту», — написал спортсмен в соцсети.

На счету 37-летнего Макгрегора 22 победы и 7 поражений за карьеру в ММА. Ранее он владел чемпионскими поясами UFC в полулегком и легком весе.

Конор Макгрегор.Конор проиграл за 65 секунд! Холлоуэю даже не пришлось напрягаться
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Конор Макгрегор
Макс Холлоуэй
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