Макгрегор заявил, что перенесет операцию после травмы, полученной в бою с Холлоуэем

Бывший чемпион UFC Конор Макгрегор перенесет операцию после травмы, полученной в бою с американцем Максом Холлоуэем на турнире UFC 329 в Лас-Вегасе.

Поединок завершился через 65 секунд после начала. На первых секундах ирландец получил травму колена и не смог продолжить бой. После боя президент UFC Дана Уайт заявил, что Макгрегор травмировал переднюю крестообразную связку колена.

«Операция, реабилитация, возвращение к тренировкам. Снова вперед. Финальный бой по контракту», — написал спортсмен в соцсети.

На счету 37-летнего Макгрегора 22 победы и 7 поражений за карьеру в ММА. Ранее он владел чемпионскими поясами UFC в полулегком и легком весе.