Артем Тарасов считает, что Макгрегор провел свой последний бой

Блогер и боец поп-ММА Артем Тарасов в комментарии для «СЭ» отреагировал на поражение Конора Макгрегора техническим нокаутом из-за травмы ноги в бою против Макса Холлоуэя на турнире UFC 329 в Лас-Вегасе.

«Самые печальные и грустные мысли. Думаю, это последний бой Конора. Конечно, он бы не хотел так уходить. Думаю, он сделает все для того, чтобы вот так не уйти. Но уже в какой раз мы видим вот такую несчастную его травму. Мне кажется, все болельщики хотят, чтобы он подрался и выиграл, потому что он этого достоин давно. Я считаю, что он должен в последний раз побороться и попытаться подраться снова», — сказал Тарасов «СЭ».

37-летний ирландец на первых секундах боя попытался ногой в прыжке ударить соперника, но при приземлении травмировал ногу. После этого Макгрегор несколько раз упал в октагоне, пропустив несколько ударов. В результате бой остановили техническим нокаутом.