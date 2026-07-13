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Дрикус дю Плесси — Камару Усман: дата и время боя UFC

Дрикус дю Плесси и Камару Усман проведут бой 19 июля в Оклахоме-Сити
Лев Тарасов
редактор интернет отдела
Дрикус дю Плесси.
Фото Global Look Press

Южноафриканец Дрикус дю Плесси и нигериец Камару Усман проведут бой в среднем весе в главном событии турнира UFC Fight Night. Вечер смешанных единоборств пройдет в ночь на воскресенье, 19 июля, на арене Paycom Center в Оклахома-Сити (США).

ММА UFC: Дю Плесси — Усман

Дата и время боя Дрикус дю Плесси — Камару Усман на UFC Fight Night

Предварительный кард турнира UFC Fight Night начнется 19 июля в 00.00 по московскому времени, основной кард — в 03.00 мск.

32-летний дю Плесси имеет рекорд 23 победы и 3 поражения. В предыдущем бою южноафриканец проиграл Хамзату Чимаеву единогласным решением судей на турнире UFC 319 и лишился чемпионского пояса в среднем весе.

39-летний Усман одержал 21 победу и потерпел 4 поражения. В последнем поединке бывший чемпион UFC в полусреднем весе победил Хоакина Бакли единогласным решением судей на турнире UFC Fight Night в июне 2025 года.

Где смотреть бой Дрикус дю Плесси — Камару Усман и турнир UFC Fight Night

Прямую онлайн-трансляцию турнира UFC Fight Night с главным боем дю Плесси — Усман покажут телеканалы «Матч ТВ», «Матч! Боец» и сайт matchtv.ru. Начало эфира — в 00.00 по московскому времени.

В США все поединки турнира покажет онлайн-платформа Paramount+.

Результат боя дю Плесси — Усман и других поединков турнира можно отслеживать в матч-центре ММА и разделе UFC нашего сайта.

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Дрикус Дю Плесси
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