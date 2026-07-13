Источник: Конор Макгрегор мог заработать 30 миллионов долларов за 69 секунд боя с Холлоуэем

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Конор Макгрегор заработал 30 миллионов долларов за поединок с американцем Максом Холлоуэем на турнире UFC 329, сообщает Fight Basic.

Бой прошел в ночь на воскресенье в Лас-Вегасе и завершился победой Холлоуэя техническим нокаутом спустя 69 секунд после начала встречи. В дебюте поединка Макгрегор попытался нанести удар ногой в голову сопернику в прыжке, после чего неудачно приземлился на правую ногу. Ирландец несколько раз оказался на канвасе и не смог продолжить бой из-за травмы. Позже он сообщил, что получил повреждение головки бедренной кости. Несмотря на появившиеся в сети сомнения относительно его готовности к поединку, Макгрегор заявил, что не имел травм до боя и намерен вернуться в октагон.

По информации источника, за 69 секунд в октагоне ирландец заработал около 435 тысяч долларов в секунду. Холлоуэй за победу получил 3 миллиона долларов.

Третьим по размеру гонорара на турнире стал британец Пэдди Пимблетт. В соглавном поединке UFC 329 он победил француза Бенуа Сен-Дени удушающим приемом чуть более чем за минуту и получил 850 тысяч долларов. Гонорар его соперника составил 500 тысяч долларов.

Макгрегор впервые вышел в октагон с июля 2021 года, когда проиграл американцу Дастину Порье из-за перелома ноги. Всего на счету ирландца 22 победы и 7 поражений в смешанных единоборствах.