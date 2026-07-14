Тактаров: «Народ настолько тупой, что через год снова раскупит билеты на возвращение Макгрегора»

Победитель турнира UFC 6 Олег Тактаров в разговоре с «СЭ» отреагировал на поражение Конора Макгрегора техническим нокаутом из-за травмы ноги в бою против Макса Холлоуэя на турнире UFC 329 в Лас-Вегасе.

«Меня всегда поражали люди, которые выходя на бой, столько энергии тратили на 100 сальто и приветствие со всеми. Надо аккумулировать внимание. Рассеянное внимание приравнивается к травме. Мало того, что это проигранный бой, так еще и травма. Скорее всего, было страшное волнение из-за большого пропуска. На него смотрело полмира. Непонятно, откуда появились эти прыгучие движения. У него раньше не было в арсенале таких скачков. Полный набор всех безобразий. Стоит ли Макгрегору завершить карьеру? Ему дают деньги. Это был не бой, а шоу. Но он даже с этим не справился. Дело в том, что народ настолько тупой, что через год снова раскупит билеты на его возвращение. Скоро появится уже новое поколение, которое не знало Конора. И тогда он только может забыться. Понятно, что ему не по статусу, но ему надо выступать на локальных турнирах как Царукян. Это делается для поддержания духа и спокойствия перед боем», — сказал Тактаров «СЭ».

12 июля 37-летний ирландец на первых секундах боя попытался ногой в прыжке ударить соперника, но при приземлении травмировал ногу. После этого Макгрегор несколько раз упал в октагоне, пропустив несколько ударов. В результате бой остановили техническим нокаутом.