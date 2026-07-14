Анкалаев — о замене Раунтри на Гуськова: «Я готов драться с кем угодно»

Российский боец Магомед Анкалаев заявил, что готов провести бой с представителем Узбекистана Богданом Гуськовым на UFC Fight Night 282.

Турнир пройдет 25 июля в Абу-Даби. Ранее стало известно, что американец Халил Раунтри снялся с боя из-за травмы.

«Теперь я буду драться с Богданом. Я готов драться с кем угодно, где угодно, когда угодно. Это не имеет значения. Я всегда готов», — приводит слова Анкалаева пресс-служба UFC.

Анкалаеву 34 года, с 20 победами и 2 поражениями в карьере он занимает первое место в рейтинге полутяжелого веса. 33-летний Гуськов занимает 10-ю строчку, на счету 33-летнего бойца 18 побед и 3 поражения.