Сегодня, 01:16

Гэрри — о стычке с Чимаевым: «У него психология человека с маленьким членом»

Павел Лопатко

Ирландский боец Иэн Мачадо Гэрри прокомментировал стычку с чемпионом UFC в среднем весе Хамзатом Чимаевым после своей победы над американцем Белалом Мухаммадом на турнире UFC Fight Night 265 в Катаре.

После словесной перепалки Мачадо Гэрри, Чимаев и их команды разошлись в разные стороны, без жесткого физического контакта.

«Я подошел к Царукяну, поздравил его. Потом подошел к Хамзату, спросил: «Эй, чемп, когда увидим тебя снова?» — «Не знаю, брат, в любое время. Смэш». Потом между нами встал секьюрити, и из него полезло это детское поведение: «Иди [куда подальше], Иди [куда подальше]». Толкнул меня... Честно, это поведение человека с маленьким членом... Просто будь мужиком. В один день я доберусь до него. Хотя он будет нырять мне в ноги, нет», — сказал 28-летний ирландец на пресс-конференции.

У Мачадо Гэрри 17 побед в профессиональных ММА при одном поражении. Представляющий ОАЭ 31-летний Чимаев выиграл все 15 поединков. В августе 2025 года он завоевал чемпионский пояс UFC.

Иэн Мачадо Гэрри
Хамзат Чимаев
UFC
UFC
Царукян обратился к Топурии на турнире UFC в Катаре: «Не ищи легких боев»

Takayama

