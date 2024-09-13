Шон О'Мэлли: результаты бойца и статистика до UFC 306

Американский боец Шон О'Мэлли — действующий чемпион UFC в легчайшем весе. Спортсмен находится на шестой строчке официального рейтинга американского промоушена среди лучших бойцов независимо от весовой категории.

В ночь на 15 сентября О'Мэлли проведет защиту титула в поединке против грузинско-американского бойца Мераба Двалишвили на турнире UFC 306. Вечер ММА пройдет на арене «Сфера» в Лас-Вегасе (штат Невада, США). Главный бой ожидается в 7.00 по московскому времени.

29-летний Шон в профессиональной карьере провел 19 боев, в которых одержал 18 побед (12 нокаутом) и потерпел 1 поражение.

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