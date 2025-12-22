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Топурия: «Превосхожу Царукяна и Махачева. Самый сложный бой — с самим собой»

Игнат Заздравин
Корреспондент

Действующий чемпион UFC в легком весе Илия Топурия ответил на вопрос о том, кто является для него более серьезным соперником: Арман Царукян или Ислам Махачев.

«Никто. Самый сложный бой всегда — с самим собой. Я чувствую, что превосхожу всех остальных по уровню навыков, знаний, храбрости и смелости. Я чувствую, что превосхожу и Армана, и Ислама», — цитирует Топурию UFC Eurasia.

Ранее 28-летний боец объявил об отказе от защиты титула из-за семейных проблем.

Илия Топурия с&nbsp;женой Джорджиной Баделл.Топурия поставил карьеру на паузу из-за тяжелого разрыва с женой. Он говорит, что у него вымогают деньги

Топурия провел последний бой 28 июня 2025 года. На турнире UFC 317 он нокаутировал Чарльза Оливейру и стал новым чемпионом UFC в легком весе, а перед этим оставил титул в полулегком дивизионе. За карьеру Топурия провел 17 боев и одержал 17 побед.

Источник: UFC Eurasia
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Арман Царукян
Илия Топурия
Ислам Махачев
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