Бокс/ММА
UFC
Новости
Календарь Рейтинги Бойцы Статьи Все материалы
Уведомления
Главная
Бокс/ММА
ММА
UFC

20 декабря 2025, 21:35

Масвидаль о конфликте Уайта и Царукяна: «Дана, сколько еще ты собираешься держать Армана в ГУЛАГе?»

Бывший обладатель титула BMF, американский боец Хорхе Масвидаль поделился мнением о конфликте Армана Царукяна и руководства UFC.

«Я бы хотел посмотреть бой Илии Топурии и Армана, но Дана Уайт — парень, который управляет всей компанией, говорит, что Царукян вне игры и ему нужно сделать больше. На самом деле, я могу понять обе стороны. Промоутеры вложили кучу сил, денег и времени в организацию для Армана титульного поединка с таким оппонентом, как Ислам Махачев, который уже тогда был на первой или второй строчке P4P. Когда ты делаешь что-то подобное, ты не ожидаешь, что этот парень слетит с боя в последний момент.

Я не знаю, что за травма была у Армана, но уверен, это было что-то серьезное, ведь он настоящий воин. С другой стороны, Дане тоже нужно понять одну вещь: «Дерьмо случается». Его любимый боец — Конор — слетал с поединков пять или шесть раз, а Уайт еще и думает пригласить его выступить на турнире в Белом доме. Да, ты потратил все те деньги, но сколько еще ты собираешься держать Армана в ГУЛАГе? Сколько бойцов подводили промоушен, но все-таки получали свои шансы?

Мне кажется, Царукян должен быть куда выше Гейджи и Пимблетта в титульной гонке. А теперь Арману придется выйти и буквально оторвать голову какому-нибудь парню из топовой пятерки, потому что там нет никого на его уровне», — сказал Масвидаль в очередном эпизоде подкаста «Death Row MMA with Jorge Masvidal».

Царукян занимает первое место в рейтинге UFC в легком весе и мог рассчитывать на поединок с Илией Топурией, но испано-грузинский боец объявил, что не собирается выходить в октагон как минимум до апреля 2026 года из-за семейных обстоятельств.

(Антон Лемонджава)

Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте Max
UFC: материалы, новости и обзоры, расписание турниров и результаты боев, рейтинги и видео
Читайте также
Пилот врезавшегося в небоскреб Пекина самолета хотел покончить с собой
Ямаль — не новый Месси. У него свой путь и свои приоритеты
Потомки Пушкина высказались о ситуации с памятником поэту в Хемере
Примет решение после 7 июля и будет зарабатывать как Малкин? Что ждет Овечкина в случае продления контракта с «Вашингтоном»
«Я вернулся!» Овечкин остается в «Вашингтоне» еще на один год: условия контракта
Евросоюз проиграл Китаю в технологической гонке. Что это означает
Популярное видео
Абаскаль: «Хочу вернуться в Тушино тренером»
Абаскаль: «Хочу вернуться в Тушино тренером»
«Трактор»: минус Кравцов и минус Глотов
«Трактор»: минус Кравцов и минус Глотов
Грицюк остается в «Нью-Джерси»
Грицюк остается в «Нью-Джерси»
Никишин просит 8 миллионов
Никишин просит 8 миллионов
«Автомобилист» снова не жалеет средств
«Автомобилист» снова не жалеет средств
Файзуллаев — о ЧМ-2026 и мечте о «Барселоне»
Файзуллаев — о ЧМ-2026 и мечте о «Барселоне»
Ленини: «Спасибо «Краснодару», что помог попасть на ЧМ»
Ленини: «Спасибо «Краснодару», что помог попасть на ЧМ»
«Вегас» — «Каролина»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Вегас» — «Каролина»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Страшная трагедия с хоккеистом
Страшная трагедия с хоккеистом
«Каролина» — «Вегас»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Каролина» — «Вегас»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Михаил Фисенко: драки, Чечня, карьера
Михаил Фисенко: драки, Чечня, карьера
Скудра в «Спартаке», Ливо — в «Авангарде», Шипачев — в Уфе
Скудра в «Спартаке», Ливо — в «Авангарде», Шипачев — в Уфе
«Вегас» — «Каролина»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Вегас» — «Каролина»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Обмен «Магнитки» и СКА. Завершилось два допинг-дела
Обмен «Магнитки» и СКА. Завершилось два допинг-дела
Россия победила Сербию и завоевала бронзу Лиги наций
Россия победила Сербию и завоевала бронзу Лиги наций
«Вегас» — «Каролина»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Вегас» — «Каролина»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
СКА будет играть на «СКА Арене»
СКА будет играть на «СКА Арене»
Хайруллин в ЦСКА, Сафонов уезжает в НХЛ
Хайруллин в ЦСКА, Сафонов уезжает в НХЛ
«Каролина» — «Вегас»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Каролина» — «Вегас»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Чего не хватило «Авангарду», интерес к Ливо, трансферы КХЛ
Чего не хватило «Авангарду», интерес к Ливо, трансферы КХЛ
Георгиев уезжает, Панин продолжает карьеру
Георгиев уезжает, Панин продолжает карьеру
«Каролина» — «Вегас»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Каролина» — «Вегас»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Денис Дорохов — в подкасте «Гибкий ЗОЖ»
Денис Дорохов — в подкасте «Гибкий ЗОЖ»
«Локомотив» обманул КХЛ
«Локомотив» обманул КХЛ
Юрий Семин: Как сегодня живет лучший тренер России в XXI веке
Юрий Семин: Как сегодня живет лучший тренер России в XXI веке
Максим Березкин остается в России
Максим Березкин остается в России
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Стрикленд — о турнире в Белом доме: «Это предложение потусить с типами из списка Эпштейна»

Топурия: «Превосхожу Царукяна и Махачева. Самый сложный бой — с самим собой»

ЧМ 2026 с Hisense

Новости
RSS RSS
Все новости