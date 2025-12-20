Масвидаль о конфликте Уайта и Царукяна: «Дана, сколько еще ты собираешься держать Армана в ГУЛАГе?»

Бывший обладатель титула BMF, американский боец Хорхе Масвидаль поделился мнением о конфликте Армана Царукяна и руководства UFC.

«Я бы хотел посмотреть бой Илии Топурии и Армана, но Дана Уайт — парень, который управляет всей компанией, говорит, что Царукян вне игры и ему нужно сделать больше. На самом деле, я могу понять обе стороны. Промоутеры вложили кучу сил, денег и времени в организацию для Армана титульного поединка с таким оппонентом, как Ислам Махачев, который уже тогда был на первой или второй строчке P4P. Когда ты делаешь что-то подобное, ты не ожидаешь, что этот парень слетит с боя в последний момент.

Я не знаю, что за травма была у Армана, но уверен, это было что-то серьезное, ведь он настоящий воин. С другой стороны, Дане тоже нужно понять одну вещь: «Дерьмо случается». Его любимый боец — Конор — слетал с поединков пять или шесть раз, а Уайт еще и думает пригласить его выступить на турнире в Белом доме. Да, ты потратил все те деньги, но сколько еще ты собираешься держать Армана в ГУЛАГе? Сколько бойцов подводили промоушен, но все-таки получали свои шансы?

Мне кажется, Царукян должен быть куда выше Гейджи и Пимблетта в титульной гонке. А теперь Арману придется выйти и буквально оторвать голову какому-нибудь парню из топовой пятерки, потому что там нет никого на его уровне», — сказал Масвидаль в очередном эпизоде подкаста «Death Row MMA with Jorge Masvidal».

Царукян занимает первое место в рейтинге UFC в легком весе и мог рассчитывать на поединок с Илией Топурией, но испано-грузинский боец объявил, что не собирается выходить в октагон как минимум до апреля 2026 года из-за семейных обстоятельств.

(Антон Лемонджава)