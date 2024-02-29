Бокс/ММА
UFC
Новости
Календарь Рейтинги Бойцы Статьи Все материалы
Главная
Бокс/ММА
ММА
UFC

29 февраля, 07:43

Умар Нурмагомедов: «Топурия больше испанец, чем горец»

Давид Хачатрян
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

12-й номер рейтинга UFC в легчайшем весе Умар Нурмагомедов (16-0) заявил, что хочет посмотреть бой чемпиона полулегкого дивизиона Илии Топурии (15-0) и пятого номера рейтинга полулегкого веса Мовсара Евлоева (18-0). Об этом Нурмагомедов сказал «СЭ».

— Против Мовсара у Топурии какие шансы?

— Это уже нужно подраться, это хороший бой. Не берусь сказать. Я-то, конечно, буду болеть за своего брата Мовсара. Но сказать, что он пройдет его в таком ключе, я не могу. Потому что два таких амбициозных, два таких камня. Конечно, у Топурии всегда будет тяжелый удар, но Мовсар хорошо борется, навязывает. А после борьбы ударка уже слабее. Хотелось бы этот бой увидеть. Это большой бой. Не знаю, почему Топурия избегает имени Мовсар. «Заслужить нужно», «с отцом» — зачем эти вещи говорить? (Топурия сказал на пресс-конференции: «Пусть Евлоев со своим отцом побьется и финиширует его». — Прим. «СЭ»). Это некорректно, это не подобает говорить. Вроде бы у грузинов так же — на Кавказе всегда к старшим уважительно относятся.

— А ты видишь в Топурии горца?

— Он испанец. Матадор. Он же имя даже выбрал — Матадор. Больше испанец, скорее всего.

Топурия нокаутировал Александра Волкановски (26-4) во втором раунде и стал новым чемпионом в полулегком весе. Бой состоялся 17 февраля на UFC 298 в «Хонда-центре» в Анахайме, США.

Евлоев победил Арнольда Аллена (19-3) единогласным решением судей (29-28, 29-28, 29-28). Бой состоялся 20 января на UFC 297 на «Скотиабанк Арене» в Торонто, Канада.

Илия Топурия
Мовсар Евлоев
Умар Нурмагомедов
UFC
ММА
0
UFC: материалы, новости и обзоры, расписание турниров и результаты боев, рейтинги и видео
Читайте также
Агутин поделился впечатлениями от документального фильма про Костомарова
Минспорт исключил дисквалифицированную Валиеву из сборной России
Синхронист не смог перевести Зеленскому вопрос журналиста и слова Эрдогана
Полянский заявил об отсутствии у России намерений устранять Зеленского
В США указали на критичность ударов по ВСУ гиперзвуковыми ракетами «Кинжал» ВКС РФ
Путину представят предложения по денонсации невыгодных международных соглашений
Популярное видео
UFC 294 за кадром: Махачев и толпа, Чимаев и братья Хабиба
Махачев после UFC 294: «Хабиб сказал: красавчик!»
Дана Уайт: Шара Буллет, Федор, Немков
Шара Буллет после UFC 294: «Хотел нокаутировать лежа!»
Шара Буллет: интервью после боя на UFC 294
Дудакова: упала в обморок перед боем, но победила
Мендес: «Волкановски в первом бою был тяжелее Махачева на 2 фунта»
Махачев: бой с Волкановски, Вартанян, Хабиб подкачался
Грассо — Шевченко: видеообзор боя UFC Fight Night 227
Исраэль Адесанья — Шон Стрикленд: видеообзор боя UFC 293
Александр Волков — Тай Туйваса: видеообзор боя UFC 293
Шон О'Мэлли — Алджамейн Стерлинг: видеообзор боя UFC 292
Денис Тюлюлин — Грегори Родригес: видеообзор боя UFC 292
Дастин Порье — Джастин Гейджи: видеообзор боя UFC 291
Ян Блахович — Алекс Перейра: видеообзор боя UFC 291
Роман Копылов — Клаудио Рибейро: видеообзор боя UFC 291
Алекс Волкановски — Яир Родригес: видеообзор боя UFC 290
Илия Топурия — Джош Эмметт: видеообзор боя UFC on ABC 5
Аманда Нуньес — Ирен Алдана: видеообзор боя UFC 289
Чарльз Оливейра — Бенеил Дариуш: видеообзор боя UFC 289
Нурмагомедов — дос Сантос: видеообзор боя UFC Vegas 74
Алджамейн Стерлинг — Генри Сехудо: видеообзор боя UFC 288
Мовсар Евлоев — Диего Лопес: видеообзор боя UFC 288
Фил Хоус — Икрам Алискеров: видеообзор боя UFC 288
Сергей Павлович — Кертис Блейдс: видеообзор боя UFC Fight Night 222
Алекс Перейра — Исраэль Адесанья: видеообзор боя UFC 287
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Умар Нурмагомедов: «У Топурии нет шансов в бою с Исламом Махачевым»

UFC 300: дата и место проведения турнира — что известно сейчас о карде боев
Новости
RSS RSS
Все новости