Умар Нурмагомедов: «Топурия больше испанец, чем горец»

12-й номер рейтинга UFC в легчайшем весе Умар Нурмагомедов (16-0) заявил, что хочет посмотреть бой чемпиона полулегкого дивизиона Илии Топурии (15-0) и пятого номера рейтинга полулегкого веса Мовсара Евлоева (18-0). Об этом Нурмагомедов сказал «СЭ».

— Против Мовсара у Топурии какие шансы?

— Это уже нужно подраться, это хороший бой. Не берусь сказать. Я-то, конечно, буду болеть за своего брата Мовсара. Но сказать, что он пройдет его в таком ключе, я не могу. Потому что два таких амбициозных, два таких камня. Конечно, у Топурии всегда будет тяжелый удар, но Мовсар хорошо борется, навязывает. А после борьбы ударка уже слабее. Хотелось бы этот бой увидеть. Это большой бой. Не знаю, почему Топурия избегает имени Мовсар. «Заслужить нужно», «с отцом» — зачем эти вещи говорить? (Топурия сказал на пресс-конференции: «Пусть Евлоев со своим отцом побьется и финиширует его». — Прим. «СЭ»). Это некорректно, это не подобает говорить. Вроде бы у грузинов так же — на Кавказе всегда к старшим уважительно относятся.

— А ты видишь в Топурии горца?

— Он испанец. Матадор. Он же имя даже выбрал — Матадор. Больше испанец, скорее всего.

Топурия нокаутировал Александра Волкановски (26-4) во втором раунде и стал новым чемпионом в полулегком весе. Бой состоялся 17 февраля на UFC 298 в «Хонда-центре» в Анахайме, США.

Евлоев победил Арнольда Аллена (19-3) единогласным решением судей (29-28, 29-28, 29-28). Бой состоялся 20 января на UFC 297 на «Скотиабанк Арене» в Торонто, Канада.