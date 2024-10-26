Илия Топурия и Макс Холлоуэй сойдутся в главном бою UFC 308

Началась прямая трансляцию главного боя турнира UFC 308 между действующим обладателем пояса Илией Топурией и бывшим чемпионом полулегкого дивизиона Максом Холлоуэем за титул в полулегкой весовой категории. Вечер ММА проходит на арене «Этихад» в Абу-Даби (ОАЭ).

В прямом эфире за поединком Топурии и Холлоуйэя можно следить на телеканале «Матч! Боец» и сайте matchtv.ru, приложении и онлайн-сервисе UFC Fight Pass. Все способы просмотра доступны при наличии подписки.

«СЭ» ведет текстовую онлайн-трансляция турнира UFC 308. Результат боя Топурия — Холлоуэй и других поединков можно изучить в нашем матч-центре и ленте новостей.

У 27-летнего Топурии (боец из Испании с грузинскими корнями) — 15 побед и 0 поражений в профессиональных ММА. Рекорд 32-летнего американца Холлоуэя на профессиональном уровне — 26-7.