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Чимаев — о победе над Уиттакером: «Я взял его в замок и почувствовал, что с его челюстью что-то не так»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Представляющий ОАЭ российский боец Хамзат Чимаев прокомментировал победу над австралийцем Робертом Уиттакером на турнире UFC 308.

«Я иду за поясом. Спасибо, Роб [Уиттакер], я люблю тебя, брат. Ты легенда. Уважение за то, что взял бой. Все бегают от меня, не хотят брать бой. Я взял его [Уиттакера] в замок и почувствовал, что с его челюстью что-то не так, как будто она сломана. Дана Уайт, что не так с UFC, дай мне пояс!» — сказал Чимаев после боя.

30-летний Чимаев одержал 14 побед на профессиональном уровне. У него ни одного поражения.

Хамзат Чимаев победил Роберта Уиттакера в&nbsp;первом раунде на&nbsp;турнире UFC 308. Чимаев финишировал Уиттакера в первом раунде! Теперь Хамзат подерется за пояс?
Роберт Уиттакер
Хамзат Чимаев
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