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Сегодня, 09:00

Икрам Алискеров: «Хабиб сказал, что нельзя упускать такие возможности»

Давид Хачатрян
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Российский средневес UFC Икрам Алискеров (15-1) сообщил «СЭ» о разговоре с экс-чемпионом в легком весе Хабибом Нурмагомедовым (29-0), который посоветовал ему принять бой с экс-чемпионом в среднем весе Робертом Уиттакером (25-7).

— А было ли общение с Хабибом или Исламом Махачевым?

— Да. Я, когда согласился на бой, позвонил Хабибу, он тоже сказал, что нельзя упускать такие возможности, надо приехать сюда, 2-3 дня хорошенько поработать, пропотеть. Акклиматизация, 10 часов разница. Нам с Майами когда сюда прилетаем, намного легче бывает, чем с Вегаса. А Вегас — это вообще длинный перелет.

— А был ли совет по части боя?

— Да, обсуждали эти моменты тоже, но это оставим.

— Ну, если вкратце, что он говорит?

— Повнимательнее быть. Ударник же он. Повнимательнее быть, и все получится.

— Приедет Хабиб поддержать?

— Я думаю, нет, потому что они все после Ислама уставшие, после долгого кэмпа.

Уиттакер и Алискеров подерутся 22 июня на UFC on ABC 6 в Эр-Рияде, Саудовская Аравия.

Икрам Алискеров
Роберт Уиттакер
Хабиб Нурмагомедов
UFC
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