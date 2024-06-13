Уланбеков объяснил, почему отказался от боя с Пересом

Российский боец UFC Тагир Уланбеков объяснил, почему не стал соглашаться на поединок с американцем Алексом Пересом.

«Был удивлен, что Алекс Перес выше в рейтинге, чем Мухаммад Мокаев. UFC лучше знает. Честно говоря, хочется подраться с ним. За пять недель до боя должен был вылететь в США. У меня было тяжелое инфекционное заболевание — воспалился гайморит. Не мог тренироваться, пришел в зал, где мне стало плохо. Две недели не тренировался, сидел на антибиотиках.

UFC предложил мне подраться с Пересом в главном бою вечера. Но я подписывал контракт на три раунда. Сначала думал рискнуть, но потом посоветовался со старшими. Они сказали, что после такой болезни я не смогу драться пять раундов. Мы же не знаем, как пройдет поединок. Но я не отчаиваюсь, у меня есть соперник, и я готов», — цитирует Уланбекова MMA.Metaratings.ru.

В ходе карьеры Уланбеков провел 18 боев, в которых одержал 16 побед и потерпел два поражения. В следующем поединке 32-летний спортсмен выйдет в октагон против Джошуа Вана. Встреча пройдет 15 июня на турнире UFC on ESPN 58.