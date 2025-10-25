Икрам Алискеров — Пак Чу Ен: онлайн-трансляция боя UFC 321

Алискеров и Чу Ен проведут поединок на UFC 321 25 октября

Российский боец Икрам Алискеров и кореец Пак Чу Ен проводят поединок на турнире UFC 321 в субботу, 25 октября.

ММА UFC: Алискеров — Пак

Во сколько начинается бой Алискерова против Пака

Бой Алискерова и Пака вошел в предварительный кард вечера ММА в спортивном комплексе «Этихад Арена» в Абу-Даби (ОАЭ). Начало — ориентировочно в 20.00 по московскому времени.

Икраму Алискерову — 32 года. Его рекорд в профессиональных ММА — 16 побед и 2 поражения.

Пак Чу Ену — 34 года. В профессиональной карьере он одержал 18 побед и потерпел 7 поражений.

Трансляция боя Алискерова против Пака на UFC 321

Бой между Алискеровым и Чу Еном и UFC 321 в полном объеме показывают платформа UFC Fight Pass, телеканал «Матч! Боец» и сайт matchtv.ru (платно). Главный кард c 21.00 мск в прямом эфире будут транслировать также канал «Матч ТВ» (бесплатно на ТВ и сайте), а также онлайн-платформы Okko и «Кинопоиск» (в ретрансляции федерального эфира).

«СЭ» ведет текстовую онлайн-трансляцию UFC 321. Следить за результатами боев можно в матч-центре ММА и ленте раздела UFC на нашем сайте.