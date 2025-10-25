Бокс/ММА
UFC
Новости
Календарь Рейтинги Бойцы Статьи Все материалы
Уведомления
Главная
Бокс/ММА
ММА
UFC

25 октября 2025, 19:15

Икрам Алискеров — Пак Чу Ен: онлайн-трансляция боя UFC 321

Алискеров и Чу Ен проведут поединок на UFC 321 25 октября
Лев Тарасов
редактор интернет отдела
Фото Global Look Press, Getty Images

Российский боец Икрам Алискеров и кореец Пак Чу Ен проводят поединок на турнире UFC 321 в субботу, 25 октября.

ММА UFC: Алискеров — Пак

Во сколько начинается бой Алискерова против Пака

Бой Алискерова и Пака вошел в предварительный кард вечера ММА в спортивном комплексе «Этихад Арена» в Абу-Даби (ОАЭ). Начало — ориентировочно в 20.00 по московскому времени.

Икраму Алискерову — 32 года. Его рекорд в профессиональных ММА — 16 побед и 2 поражения.

Пак Чу Ену — 34 года. В профессиональной карьере он одержал 18 побед и потерпел 7 поражений.

Александр Волков и&nbsp;Жаилтон Алмейда, Умар Нурмагомедов&nbsp;&mdash; Марио Баутиста.Аспиналл — Ган, Нурмагомедов — Баутиста, Волков — Алмейда: онлайн-трансляция UFC 321

Трансляция боя Алискерова против Пака на UFC 321

Бой между Алискеровым и Чу Еном и UFC 321 в полном объеме показывают платформа UFC Fight Pass, телеканал «Матч! Боец» и сайт matchtv.ru (платно). Главный кард c 21.00 мск в прямом эфире будут транслировать также канал «Матч ТВ» (бесплатно на ТВ и сайте), а также онлайн-платформы Okko и «Кинопоиск» (в ретрансляции федерального эфира).

«СЭ» ведет текстовую онлайн-трансляцию UFC 321. Следить за результатами боев можно в матч-центре ММА и ленте раздела UFC на нашем сайте.

Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте Max
Икрам Алискеров
UFC
UFC: материалы, новости и обзоры, расписание турниров и результаты боев, рейтинги и видео
Читайте также
Диетолог назвал самое полезное масло
Что произошло за день 12 августа. Главное
2000 человек пришли не туда, футболист над ними посмеялся, но звездное торжество все-таки состоялось. Как прошла свадьба Криштиану Роналду и Джорджины Родригес
Большой хоккей возвращается. Главное о предсезонных турнирах КХЛ
«Не знаю, что буду делать без тебя». Месси опубликовал трогательное письмо об отце
Медведев раскритиковал противников СВО среди молодежи
Популярное видео
«Волейбол. Наши чемпионы» | Георгий Мондзолевский
«Волейбол. Наши чемпионы» | Георгий Мондзолевский
Подкаст Ксении Шойгу о помощи тяжелобольным детям
Подкаст Ксении Шойгу о помощи тяжелобольным детям
«Зенит» — «Родина»: РПЛ, 3-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Родина»: РПЛ, 3-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Ахмат»: РПЛ, 3-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Ахмат»: РПЛ, 3-й тур, видеообзор матча
«Рубин» — «Оренбург»: РПЛ, 3-й тур, видеообзор матча
«Рубин» — «Оренбург»: РПЛ, 3-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Краснодар»: РПЛ, 3-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Краснодар»: РПЛ, 3-й тур, видеообзор матча
«Динамо» — «Динамо» (Махачкала): РПЛ, 3-й тур, видеообзор матча
«Динамо» — «Динамо» (Махачкала): РПЛ, 3-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Ростов»: РПЛ, 3-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Ростов»: РПЛ, 3-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Акрон»: РПЛ, 3-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Акрон»: РПЛ, 3-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Балтика»: РПЛ, 3-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Балтика»: РПЛ, 3-й тур, видеообзор матча
Кузнецов выбрал «Сибирь». Гребенкин остался в НХЛ
Кузнецов выбрал «Сибирь». Гребенкин остался в НХЛ
«Краснодар» победил «Спартак», «Зенит» проиграл «Родине»: видео
«Краснодар» победил «Спартак», «Зенит» проиграл «Родине»: видео
«Ротор» — «Челябинск»: ФНЛ, 5-й тур, видеообзор матча
«Ротор» — «Челябинск»: ФНЛ, 5-й тур, видеообзор матча
«Велес» — «Ленинградец»: ФНЛ, 5-й тур, видеообзор матча
«Велес» — «Ленинградец»: ФНЛ, 5-й тур, видеообзор матча
«КАМАЗ» — «Волга»: ФНЛ, 5-й тур, видеообзор матча
«КАМАЗ» — «Волга»: ФНЛ, 5-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Спартак» Кс: ФНЛ, 5-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Спартак» Кс: ФНЛ, 5-й тур, видеообзор матча
РПЛ: видео всех голов 3-го тура 8 августа
РПЛ: видео всех голов 3-го тура 8 августа
«Торпедо» — «Сочи»: ФНЛ, 5-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Сочи»: ФНЛ, 5-й тур, видеообзор матча
«Шинник» — «Арсенал»: ФНЛ, 5-й тур, видеообзор матча
«Шинник» — «Арсенал»: ФНЛ, 5-й тур, видеообзор матча
«Урал» — «Уфа»: ФНЛ, 5-й тур, видеообзор матча
«Урал» — «Уфа»: ФНЛ, 5-й тур, видеообзор матча
«Нижний Новгород» — «Нефтехимик»: ФНЛ, 5-й тур, видеообзор матча
«Нижний Новгород» — «Нефтехимик»: ФНЛ, 5-й тур, видеообзор матча
«Енисей» — «Текстильщик»: ФНЛ, 5-й тур, видеообзор матча
«Енисей» — «Текстильщик»: ФНЛ, 5-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Ахмат»: Кубок России, видеообзор матча
«Краснодар» — «Ахмат»: Кубок России, видеообзор матча
«Зенит» — «Балтика»: Кубок России, видеообзор матча
«Зенит» — «Балтика»: Кубок России, видеообзор матча
«Спартак» — «Оренбург»: Кубок России, видеообзор матча
«Спартак» — «Оренбург»: Кубок России, видеообзор матча
«Факел» — «Динамо» (Москва): Кубок России, видеообзор матча
«Факел» — «Динамо» (Москва): Кубок России, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Казахстанец Максум проиграл американцу Рапосо на UFC 321

Бразилец Уокер вышел на бой против Сазерленда под песню «Матушка-земля»
Новости
RSS RSS
Все новости