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Сегодня, 08:24

Хукер вошел в топ-5 рейтинга легкого веса UFC

Давид Хачатрян
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Новозеландский легковес Дэн Хукер (24-12) после победы над поляком Матеушем Гамротом (24-3) вошел в топ-5 рейтинга легкого веса UFC, поднявшись аж на шесть строчек вверх. При этом Гамрот упал в рейтинге на три строчки вниз — на восьмую. Кроме того, Рафаэль Физиев (12-3) сместился с восьмой на 10-ю строчку в рейтинге.

В свою очередь чемпион в среднем весе Дрикус дю Плесси (22-2) после победы над экс-чемпионом в среднем весе Исраэлем Адесаньей (24-3) поднялся на шестое место в рейтинге лучших бойцов вне зависимости от категории.

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