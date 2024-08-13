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Сегодня, 06:39

Хукер рассказал, почему не хочет спарринговаться с Адесаньей

Давид Хачатрян
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11-й номер рейтинга UFC в легком весе Дэн Хукер (23-12) заявил, что экс-чемпион в среднем весе Исраэль Адесанья (24-3) стал гораздо сильнее, чем с момента предыдущего боя.

«Он уехал, чтобы залечить все свои травмы. Там он занимался со штангой под руководством тренера. Когда он вернулся, он выглядит просто устрашающе! Я даже не хочу больше с ним спарринговаться. Он стал сильнее, чем раньше. В нем появилась какая-то новая сила и мощь. Сейчас он действительно внушает страх», — сказал Хукер Sporting News Australia.

Дрикус Дю Плесси (21-2) и Адесанья подерутся 18 августа на UFC 305 в Перте, Австралия.

Дэн Хукер
UFC
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