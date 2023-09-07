Хавьер Мендес оценил шансы Стрикленда в бою с Адесаньей

Главный тренер зала AKA Хавьер Мендес считает, что у пятого номера рейтинга в среднем весе Шона Стрикленда (26-5) мало шансов на победу в бою с действующим чемпионом в среднем весе Исраэлем Адесаньей (24-2).

«Если Шон каким-то образом не поймает Адесанью, то чем дольше будет длиться бой, тем хуже для него. У Адесаньи богатый арсенал ударов. Так что единственный шанс для Стрикленда, — это убить своего оппонента. Не знаю, сможет ли Шон это сделать. Шансы Стрикленда невелики, потому что он любит драться в стойке, а его соперник чертовски в этом хорош. Шансов практически нет», — сказал Мендес на своем подкасте.

Адесанья подерется со Стриклендом 9 сентября на UFC 293 в Сиднее, Австралия.