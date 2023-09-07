Эдди Альварес хочет трилогии с Дастином Порье: «Я снова тебя побью»

Экс-чемпион в легком весе UFC Эдди Альварес (30-8) уверен, что он одолеет экс-временного чемпиона в легком весе Дастина Порье (29-8) в третьем поединке.

Альварес написал в соцсети X «Побил их всех», отвечая на вопрос о том, кто является самым жестким бойцом: Порье, Джастин Гейджи или Майкл Чендлер. В ответ Порье написал: «Меня — нет», на что Альварес заявил: «Ты реваншировался. Респект тебе за это, но давай будем реалистами... я побил тебя в первом бою и сделаю это снова, если мы встретимся вновь».

Первый бой между Альваресом и Порье был признан несостоявшимся из-за запрещенного удара коленом, а во втором бою, который состоялся годом позже в 2018-м, Порье победил Альвареса техническим нокаутом во втором раунде.