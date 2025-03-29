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29 марта, 13:50

Харрис покинул UFC

Камила Абдурахманова
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Уолт Харрис, 41-летний американский боец в тяжелой весовой категории, официально покинул UFC.

В 2024 году Харриса во второй раз дисквалифицировали за употребление запрещенных препаратов.

Свой последний бой Харрис провел в июне 2021 года. Тогда он проиграл техническим нокаутом в первом раунде польскому тяжеловесу Марчину Тыбуре. Это поражение стало для Харриса третьим подряд, после чего он на четыре года ушел с ринга.

В послужном списке Харриса 24 поединка: 13 побед, 10 поражений и один несостоявшийся бой.

Уолт Харрис
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