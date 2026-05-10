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10 мая, 06:30

Хамзат Чимаев — Шон Стрикленд: началась трансляция боя UFC 328

Хамзат Чимаев и Шон Стрикленд подерутся на турнире UFC 328 10 мая
Лев Тарасов
редактор интернет отдела
Фото Getty Images

Бой между российским бойцом, представляющим ОАЭ, Хамзатом Чимаевым и американцем Шоном Стриклендом возглавляет турнир UFC 328. Поединок в среднем весе проходит на вечере ММА в спортивном комплексе «Пруденшал-центр» в Ньюарке (США) и является титульным. Начало — после 6.30 по московскому времени.

ММА UFC: Чимаев — Стрикленд

32-летний Чимаев в профессиональных ММА одержал 15 побед (6 нокаутом, 6 сдачей, 3 решением) и не потерпел ни одного поражения.

35-летний Стрикленд на профессиональном уровне одержал 30 побед (12 нокаутом, 4 сдачей, 14 решением) и потерпел 7 поражений.

Где смотреть бой Хамзат Чимаев — Шон Стрикленд на UFC 328

Бой Чимаева и Стрикленда показывают официальное приложение UFC Fight Pass, телеканалы «Матч ТВ» и «Матч! Боец», сайт matchtv.ru, а также онлайн-платформы «Okko Спорт» и «Кинопоиск».

Хамзат Чимаев&nbsp;&mdash; Шон Стрикленд.Чимаев — Стрикленд, Волков — Кортес-Акоста: онлайн-трансляция UFC 328

«СЭ» проводит текстовую онлайн-трансляцию турнира. Отслеживать результаты всех боев турнира 10 мая в Ньюарке можно в матч-центре ММА и ленте новостей UFC на сайте «СЭ».

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