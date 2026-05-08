Чимаев: «Сказал Стрикленду: «Тебе осталось два дня». Размажу его лицо»

Российский боец Хамзат Чимаев, представляющий ОАЭ, после пресс-конференции с американцем Шоном Стриклендом перед турниром UFC 328 заявил, что размажет соперника по октагону.

«Размажу его лицо через два дня. Сказал ему: «Тебе осталось два дня». Я разнесу его лицо, размажу по октагону, вытру канвас после всех», — приводит UFC Eurasia слова Чимаева.

32-летний Чимаев является действующим чемпионом UFC в среднем весе. На его счету 15 побед в 15 поединках на профессиональном уровне.

35-летний Стрикленд в ММА провел 37 поединков, в которых одержал 30 побед и потерпел 7 поражений.

Турнир UFC 328 пройдет в ночь с 9 на 10 мая на арене «Пруденшл Центр» в Ньюарке (США). Бой Чимаев — Стрикленд ожидается около 6.00 по московскому времени.