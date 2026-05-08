Стрикленд — об ударе Чимаева на битве взглядов: «Именно такого я и ожидал от труса»

Американский боец Шон Стрикленд отреагировал в социальной сети на удар ногой со стороны Хамзата Чимаева во время битвы взглядов после пресс-конференции перед турниром UFC 328.

«Именно такого я и ожидал от труса», — написал Стрикленд в соцсети X.

32-летний Чимаев является действующим чемпионом UFC в среднем весе. На его счету 15 побед в 15 поединках на профессиональном уровне.

35-летний Стрикленд в ММА провел 37 поединков, в которых одержал 30 побед и потерпел 7 поражений.

Турнир UFC 328 пройдет в ночь с 9 на 10 мая на арене «Пруденшл Центр» в Ньюарке (США). Бой Чимаев — Стрикленд ожидается около 6.00 по московскому времени.