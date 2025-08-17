Бокс/ММА
UFC
Новости
Календарь Рейтинги Бойцы Статьи Все материалы
Уведомления
Главная
Бокс/ММА
ММА
UFC

17 августа, 06:10

Хамзат Чимаев — Дрикус дю Плесси: трансляция боя UFC 319 в прямом эфире

Хамзат Чимаев и Дрикус дю Плесси проведут бой на UFC 319 17 августа
Лев Тарасов
редактор интернет отдела

Российский боец, представляющий ОАЭ, Хамзат Чимаев и чемпион промоушена, южноафриканец Дрикус дю Плесси проводят титульный поединок на турнире UFC 319 в ночь на воскресенье, 17 августа. Бой является главным событием вечера в спортивном комплексе «Юнайтед-центр» в Чикаго (штат Иллинойс, США).

ММА UFC: Дю Плесси — Чимаев

Ориентировочное время начала боя Чимаев vs дю Плесси — 7.00 мск (советуем подключиться к трансляции заранее).

Где смотреть бой Хамзат Чимаев — Дрикус дю Плесси на UFC 319

Бой между Чимаевым и дю Плесси, как и все поединки главного карда UFC 319, в прямом эфире показывают телеканалы «Матч ТВ», «Матч! Боец», сайт matchtv.ru, официальное приложение UFC Fight Pass, а также онлайн-платформы «Okko» и «Кинопоиск» в ретрансляции эфира федерального канала.

«СЭ» ведет текстовую онлайн-трансляцию главных событий UFC 319. Следить за результатами боев можно в матч-центре ММА и ленте новостей UFC на нашем сайте.

Дю&nbsp;Плесси&nbsp;&mdash; Чимаев, Каннонир&nbsp;&mdash; Пэйдж.Дю Плесси — Чимаев, Каннонир — Пэйдж. Онлайн-трансляция UFC 319

Статистика перед боем Хамзат Чимаев — Дрикус дю Плесси на UFC 319

Хамзату Чимаеву — 31 год. Его рекорд в профессиональных ММА — 14 побед и 0 поражений. Предыдущее появление Хамзата в клетке — 26 октября 2024 года на турнире UFC 308. Тогда боец по прозвищу Борз заломом челюсти победил австралийца Роберта Уиттакера на четвертой минуте первого раунда.

Дрикусу дю Плесси — 31 год. В профессиональной карьере он одержал 23 победы и потерпел 2 поражения. Дрикус завоевал титул чемпиона 20 января 2024 года в бою с американцем Шоном Стриклендом на UFC 297 раздельным решением судей. С того момента южноафриканец дважды успешно защитил его, победив удушением сзади Исраэля Адесанью на UFC 305 и Шона Стрикленда в реванше на UFC 312 единогласным решением судей.

Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте Max
Дрикус Дю Плесси
Хамзат Чимаев
UFC
UFC: материалы, новости и обзоры, расписание турниров и результаты боев, рейтинги и видео
Читайте также
Ученые рассказали о воздействии технологий и стресса на организм
Военный эксперт объяснил важность для Украины скорейшего принятия плана США
Арман Царукян и Дэн Хукер проведут бой в главном событии UFC Fight Night в Дохе
У армейцев не получается отходить от сборных, а у красно-белых будет матч имени Романова. Что ждать от предстоящего дерби между «Спартаком» и ЦСКА
Оргкомитет Олимпиады в Милане выбрал талисман в виде горностая
Российские военные уничтожили бронетранспортер М113 ВСУ в Харьковской области
Популярное видео
Увольнение Кудашова, уход Гру, кошмарная серия «Сибири»
Увольнение Кудашова, уход Гру, кошмарная серия «Сибири»
РПЛ: видео всех голов 16-го тура 21 ноября
РПЛ: видео всех голов 16-го тура 21 ноября
«Волга» — «Торпедо»: ФНЛ, 20-й тур, видеообзор матча
«Волга» — «Торпедо»: ФНЛ, 20-й тур, видеообзор матча
«Монреаль» — «Вашингтон»: видео хет-трика Овечкина
«Монреаль» — «Вашингтон»: видео хет-трика Овечкина
«Детройт» — «Айлендерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Детройт» — «Айлендерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
Воля «Лады», проблемы «Авангарда»: репортаж Шевченко
Воля «Лады», проблемы «Авангарда»: репортаж Шевченко
«Тампа-Бэй» — «Нью-Джерси»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Нью-Джерси»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Монреаль»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Монреаль»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Лос-Анджелес»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Лос-Анджелес»: НХЛ, видеообзор матча
«Спартак» Кс — «Родина»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Спартак» Кс — «Родина»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Миннесота» — «Вегас»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Вегас»: НХЛ, видеообзор матча
«Шинник» — «Чайка»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Шинник» — «Чайка»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Нэшвилл»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Нэшвилл»: НХЛ, видеообзор матча
«Челябинск» — «КАМАЗ»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Челябинск» — «КАМАЗ»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Уфа» — «Арсенал»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Уфа» — «Арсенал»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Сокол» — «Факел»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Сокол» — «Факел»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Динамо» осталось без защитника
«Динамо» осталось без защитника
«Вашингтон» — «Нью-Джерси»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Нью-Джерси»: НХЛ, видеообзор матча
«Флорида» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Флорида» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Нефтехимик» — «Урал»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Нефтехимик» — «Урал»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Ротор»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Ротор»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Черноморец» — «Волга»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Черноморец» — «Волга»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Енисей»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Енисей»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
Что будет с «Сибирью» после отставки Буцаева?
Что будет с «Сибирью» после отставки Буцаева?
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Сусуркаев победил Нолана удушающим приемом в дебютном поединке UFC

Пэйдж решением судей победил Каннонира на UFC 319

Takayama

КХЛ на Кинопоиске

Новости
RSS RSS
Все новости