Российский боец, представляющий ОАЭ, Хамзат Чимаев и чемпион промоушена, южноафриканец Дрикус дю Плесси проводят титульный поединок на турнире UFC 319 в ночь на воскресенье, 17 августа. Бой является главным событием вечера в спортивном комплексе «Юнайтед-центр» в Чикаго (штат Иллинойс, США).

ММА UFC: Дю Плесси — Чимаев

Ориентировочное время начала боя Чимаев vs дю Плесси — 7.00 мск (советуем подключиться к трансляции заранее).

Где смотреть бой Хамзат Чимаев — Дрикус дю Плесси на UFC 319

Бой между Чимаевым и дю Плесси, как и все поединки главного карда UFC 319, в прямом эфире показывают телеканалы «Матч ТВ», «Матч! Боец», сайт matchtv.ru, официальное приложение UFC Fight Pass, а также онлайн-платформы «Okko» и «Кинопоиск» в ретрансляции эфира федерального канала.

«СЭ» ведет текстовую онлайн-трансляцию главных событий UFC 319. Следить за результатами боев можно в матч-центре ММА и ленте новостей UFC на нашем сайте.

Статистика перед боем Хамзат Чимаев — Дрикус дю Плесси на UFC 319

Хамзату Чимаеву — 31 год. Его рекорд в профессиональных ММА — 14 побед и 0 поражений. Предыдущее появление Хамзата в клетке — 26 октября 2024 года на турнире UFC 308. Тогда боец по прозвищу Борз заломом челюсти победил австралийца Роберта Уиттакера на четвертой минуте первого раунда.

Дрикусу дю Плесси — 31 год. В профессиональной карьере он одержал 23 победы и потерпел 2 поражения. Дрикус завоевал титул чемпиона 20 января 2024 года в бою с американцем Шоном Стриклендом на UFC 297 раздельным решением судей. С того момента южноафриканец дважды успешно защитил его, победив удушением сзади Исраэля Адесанью на UFC 305 и Шона Стрикленда в реванше на UFC 312 единогласным решением судей.