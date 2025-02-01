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Сегодня, 23:20

Павлович обратился к фанатам после победы над Розенстрайком

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Российский боец тяжелого веса Сергей Павлович обратился к своим болельщикам после победы над суринамцем Жаирзиньо Розенстрайком на турнире UFC Fight Night 250 в Эр-Рияде (Саудовская Аравия).

Павлович выиграл единогласным решением судей.

«Друзья, всем спасибо большое! Вижу вашу поддержку, очень приятно. Это наша общая победа!» — сказал Павлович в видео, которое опубликовал в своем Telegram-канале.

Россиянин прервал свою серию из двух поражений подряд и одержал 19-ю победу в карьере.

Сергей Павлович против Жаирзиньо Розенстрайка 1&nbsp;февраля. Павлович вернулся и победил Розенстрайка. Но в этот раз без нокаута

Жаирзиньо Розенструйк
Сергей Павлович
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