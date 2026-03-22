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22 марта, 09:03

Хабиб Нурмагомедов поздравил Евлоева с победой на турнире UFC в Лондоне

Алина Савинова

Экс-чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов обратился к Мовсару Евлоеву после победы россиянина над британцем Лероном Мерфи в поединке на турнире UFC Fight Night 270.

Бой в полулегком весе прошел в ночь с 21 на 22 марта в Лондоне. Евлоев был признан победителем решением судей после пяти раудов.

«Мовсар Евлоев — лучший. Поздравляю, брат», — написал Хабиб в соцсетях.

32-летний Евлоев одержал 20-ю победу в профессиональных ММА. 34-летний Мерфи потерпел первое поражение в карьере при 17 победах.

Ранее глава UFC Дана Уайт допустил, что российский боец может получить титульный бой против чемпиона полулегкого веса UFC Александра Волкановски.

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Лерон Мерфи
Мовсар Евлоев
Хабиб Нурмагомедов
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