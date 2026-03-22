Уайт допустил, что Евлоев может стать следующим соперником Волкановски

Глава UFC Дана Уайт отметил, что российский боец Мовсар Евлоев может получить титульный бой против чемпиона полулегкого веса Александра Волкановски.

«Да, возможно. Я пока не думаю об этом. Бой только что закончился, но да, очевидно, Мовсар находится в отличном положении», — приводит журналист Аарон Бронстер слова Уайта.

В ночь с 21 на 22 марта Евлоев победил британца Лерона Мерфи в поединке в полулегком весе на турнире UFC Fight Night 270. После боя россиянин выразил желание подраться с Волкановски.

На счету 32-летнего Евлоева теперь 20 побед и ни одного поражения в профессиональных ММА.

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