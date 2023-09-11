Хабиб Нурмагомедов планирует прилететь на бой Махачев — Оливейра

Бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабиб Нурмагомедов планирует посетить бой между Исламом Махачевым и бразильцем Чарльзом Оливейрой, рассказал партнер Нурмагомедова по команде Шамиль Завуров.

«В углу быть не планирует. Залетит на подготовку, посмотрит, подскажет. Но такого, чтобы не лететь на бой, не будет. Я думаю, он прилетит. Но секундировать, везде находиться рядом он не будет», — приводит слова Завурова ТАСС.

Махачев и Оливейра проведут реванш 21 октября на UFC 294 в Абу-Даби, ОАЭ. В первом поединке россиянин победил сабмишеном в середине второго раунда.