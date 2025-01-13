Хабиб — о снятии с самолета в США: «Стюардесса была очень груба с самого начала»

Российский боец ММА Хабиб Нурмагомедов рассказал, как его сняли с самолета в США.

«Женщина, которая подошла ко мне с вопросами, была очень груба с самого начала, хотя я и говорю прилично на английском и все понимаю, она все равно настаивала на том, чтобы снять меня с моего места. Какое было у нее основание для этого, расовое, национальное или что-то еще, я не могу точно сказать.

После непродолжительного разговора она вызвала охрану, и меня высадили из этого самолета. Через 1,5 часа я сел в другой и отправился в пункт назначения. Я сделал все возможное, чтобы сохранить спокойствие и не поддаваться на провокацию. Я думаю, людям нужно быть более добрее», — написал Нурмагомедов в своих соцсетях.

12 января стало известно, что Хабиба высадили из самолета в США после спора со стюардессой. Сообщалось, Нурмагомедов занял место у аварийного выхода, и бортпроводница уточнила у него, сможет ли он в случае аварийной ситуации помочь другим пассажирам. Спортсмен не сразу понял, что от него хотят, и это вызвало небольшую ссору между ним и членом экипажа.

36-летний Нурмагомедов провел 29 поединков на профессиональном уровне и не потерпел ни одного поражения. В 2022 году его включили в Зал славы UFC.