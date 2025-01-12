Статьи
Матч-центр
Газета
Фото
Видео
Live
Рейтинг букмекеров
Игры
Зарплаты КХЛ
Суперниндзя
Главная
Общество

Сегодня, 14:30

Хабиба сняли с рейса в Лос-Анджелес: Нурмагомедов устроил скандал со стюардессой

Хабиб Нурмагомедов снят с рейса в США после спора с бортпроводницей
Роман Кольцов
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Боец Хабиб Нурмагомедов
Хабиб Нурмагомедов.
Фото Getty Images
Все из-за того, что занял место у аварийного выхода.

Экс-чемпиона UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова сняли с рейса в США. Как сообщает издание Essentially Sports, российский боец сначала вступил в спор с одной из бортпроводниц, а затем покинул самолет вместе с друзьями.

Что произошло

Легенда ММА, вероятно, собирался улететь в Лос-Анджелес, чтобы поддержать свою команду на турнире UFC 311. Как сообщили очевидцы, Хабиб занял место у аварийного выхода, где по правилам должен помогать экипажу в случае ЧП. Бортпроводница попросила спортсмена подтвердить, что он понимает свои обязанности, но, судя по рассказам свидетелей, Нурмагомедов ответил невнятно.

Спор начался, когда стюардесса сказала: «Мы не можем позволить вам сидеть в ряду у аварийного выхода, иначе вам придется покинуть самолет».

Нурмагомедов в ответ назвал ситуацию несправедливой: «Когда я проходил регистрацию, меня спросили, знаю ли я английский, и я ответил, что знаю. Тогда почему вы, ребята, так поступаете?»

Затем девушка ответила: «Я не собираюсь с вами пререкаться. Пойду и позову начальника. Вы можете либо пересесть на другое место, либо мы должны попросить вас покинуть самолет».

Боец Хабиб Нурмагомедов
Фото Getty Images

После этого бортпроводница вызвала старшего сотрудника экипажа, который подтвердил, что Нурмагомедов должен пересесть. Хабиб решил не продолжать конфликт и покинул самолет вместе с друзьями.

В соцсетях разгорелась большая дискуссия по поводу произошедшего. Один из пользователей написал: «Он хорошо справился с ситуацией. И должен подать на них в суд».

Другой поклонник спортсмена также выступил с поддержкой: «Один из самых уважаемых людей, братан, ты этого не заслуживаешь».

Умар Нурмагомедов, Ислам Махачев, Арман Царукян, Мераб Двалишвили. Махачев против Царукяна, Умар против Двалишвили: основная информация о UFC 311 (кард боев, кто фаворит, где смотреть)

UFC 311 состоится, но есть вероятность переноса в другой город

Ранее сообщалось, что UFC 311 в Лос-Анджелесе может быть перенесен из-за пожаров в регионе. Пока официальным местом проведения остается арена «Интьют Доум» в Калифорнии. «В UFC следят за ситуацией и готовы перенести ивент в другое место, если потребуется. Первый кандидат на замену — Лас-Вегас, арена «Ти-Мобайл» не забронирована на 19 января», — написал в соцсетях журналист Ариэль Хельвани.

Для российских болельщиков этот турнир имеет особое значение, поскольку сразу три наших бойца выступят в поединках за чемпионский пояс. Ислам Махачев подерется с армяно-российским бойцом Арманом Царукяном (в UFC выступает под флагом Армении), а Умар Нурмагомедов — с чемпионом легчайшего веса из Грузии, Мерабом Двалишвили.

Умар Нурмагомедов, Хавьер Мендес и&nbsp;Хабиб Нурмагомедов. «Хабиб уверен в парнях. Сейчас он рад. Но в день турнира будет нервничать». Хавьер Мендес — о боях Махачева и Умара

Впервые в истории россияне могут стать действующими обладателями титула сразу в двух весовых категориях. И пояс может оказаться одновременно у двух бойцов из команды Хабиба.

36-летний Нурмагомедов провел 29 поединков на профессиональном уровне и не потерпел ни одного поражения. В 2022 году его включили в Зал славы UFC.

Хабиб Нурмагомедов
UFC
Читайте также
Политолог Кедми связал слухи о выборах на Украине с подготовкой к переговорам
Мирная жительница погибла в результате атаки ВСУ на Брянскую область
Эдуард и Дарья Латыповы воспитывают двоих дочерей
Летевшие в Санкт-Петербург 33 самолета ушли на запасные аэродромы из-за непогоды
Эдуард и Дарья Латыповы воспитывают двоих дочерей
Гусев прибил СКА. Что произошло в КХЛ 11 января
Популярное видео
Почему «Авангард» стал так много забивать
«Нэшвилл» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Вегас» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Нью-Джерси» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Филадельфия» — «Анахайм»: НХЛ, видеообзор матча
«Чикаго» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Каролина» — «Ванкувер»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Монреаль»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Бостон»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Нью-Джерси»: НХЛ, видеообзор матча
«Сент-Луис» — «Анахайм»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Ванкувер»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Каролина»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Даллас»: НХЛ, видеообзор матча
Ларионов сдержал обещание и Кубок Дружбы в Туле
«Баффало» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
Неужели Россия сыграет на ближайшем ЧМ?
«Каролина» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Анахайм» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Торпедо» может не попасть в плей-офф
«Коламбус» — «Сент-Луис»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
Яковлев продлил контракт, Рябкин уже забивает в Америке
«Вегас» — «Филадельфия»: НХЛ, видеообзор матча
«Сан-Хосе» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
Материалы сюжета: Ислам Махачев vs Арман Царукян и Умар Нурмагомедов vs Мераб Двалишвили: два титульных боя UFC 311
Запашный: «Махачев не просто выиграет, а переедет Царукяна»
Двалишвили не заборет и не измотает Умара. У дагестанца есть борцовское кардио, он сам завяжет любого
Василевский — о бое Махачева с Царукяном: «У Армана нет серьезных шансов против Ислама»
Умар Нурмагомедов: «Счастлив быть одним из солдатов Хабиба»
Оливейра назвал преимущество Махачева над Царукяном
Двалишвили: «Я сконцентрирован на себе, не фокусируюсь на Умаре»
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Вещи Ивана Поддубного продают на «Авито» за три миллиона: среди них — подарок от «Спартака»

Olimpbet awards

КХЛ на Кинопоиске

Новости
RSS RSS
Все новости