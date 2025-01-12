Хабиба сняли с рейса в Лос-Анджелес: Нурмагомедов устроил скандал со стюардессой

Хабиб Нурмагомедов снят с рейса в США после спора с бортпроводницей

Все из-за того, что занял место у аварийного выхода.

Экс-чемпиона UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова сняли с рейса в США. Как сообщает издание Essentially Sports, российский боец сначала вступил в спор с одной из бортпроводниц, а затем покинул самолет вместе с друзьями.

Что произошло

Легенда ММА, вероятно, собирался улететь в Лос-Анджелес, чтобы поддержать свою команду на турнире UFC 311. Как сообщили очевидцы, Хабиб занял место у аварийного выхода, где по правилам должен помогать экипажу в случае ЧП. Бортпроводница попросила спортсмена подтвердить, что он понимает свои обязанности, но, судя по рассказам свидетелей, Нурмагомедов ответил невнятно.

Спор начался, когда стюардесса сказала: «Мы не можем позволить вам сидеть в ряду у аварийного выхода, иначе вам придется покинуть самолет».

Нурмагомедов в ответ назвал ситуацию несправедливой: «Когда я проходил регистрацию, меня спросили, знаю ли я английский, и я ответил, что знаю. Тогда почему вы, ребята, так поступаете?»

Затем девушка ответила: «Я не собираюсь с вами пререкаться. Пойду и позову начальника. Вы можете либо пересесть на другое место, либо мы должны попросить вас покинуть самолет».

Фото Getty Images

После этого бортпроводница вызвала старшего сотрудника экипажа, который подтвердил, что Нурмагомедов должен пересесть. Хабиб решил не продолжать конфликт и покинул самолет вместе с друзьями.

В соцсетях разгорелась большая дискуссия по поводу произошедшего. Один из пользователей написал: «Он хорошо справился с ситуацией. И должен подать на них в суд».

Другой поклонник спортсмена также выступил с поддержкой: «Один из самых уважаемых людей, братан, ты этого не заслуживаешь».

UFC 311 состоится, но есть вероятность переноса в другой город

Ранее сообщалось, что UFC 311 в Лос-Анджелесе может быть перенесен из-за пожаров в регионе. Пока официальным местом проведения остается арена «Интьют Доум» в Калифорнии. «В UFC следят за ситуацией и готовы перенести ивент в другое место, если потребуется. Первый кандидат на замену — Лас-Вегас, арена «Ти-Мобайл» не забронирована на 19 января», — написал в соцсетях журналист Ариэль Хельвани.

Для российских болельщиков этот турнир имеет особое значение, поскольку сразу три наших бойца выступят в поединках за чемпионский пояс. Ислам Махачев подерется с армяно-российским бойцом Арманом Царукяном (в UFC выступает под флагом Армении), а Умар Нурмагомедов — с чемпионом легчайшего веса из Грузии, Мерабом Двалишвили.

Впервые в истории россияне могут стать действующими обладателями титула сразу в двух весовых категориях. И пояс может оказаться одновременно у двух бойцов из команды Хабиба.

36-летний Нурмагомедов провел 29 поединков на профессиональном уровне и не потерпел ни одного поражения. В 2022 году его включили в Зал славы UFC.