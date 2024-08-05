Бокс/ММА
UFC
Новости
Календарь Рейтинги Бойцы Статьи Все материалы
Главная
Бокс/ММА
ММА
UFC

Сегодня, 09:15

Хабиб: «Лучшее вложение — это вложение в людей. Этим правилом жил мой отец, этим правилом живу и я»

Давид Хачатрян
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Экс-чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов (29-0) заявил, что победа Умара Нурмагомедова (18-0) над Кори Сэндхагеном (17-5) очень важна для всей его команды.

«Лучшее вложение — это вложение в людей. Этим правилом жил мой отец, этим правилом живу и я. Вчерашний бой Умара — это наглядный пример дисциплины, самоотдачи и упорства.

Но я лично считаю, что вчерашняя победа — это победа всей нашей команды, которая присутствовала на сборах, и все видели, через что мы прошли и как мы прошли, для них это был урок в ментальном плане, вчера Умар вырос, и вместе с ним выросла вся наша команда, как физически, так и психологически. Команда знает, о чем я говорю, они вчера увидели сами то, о чем им говорил тренерский штаб весь тренировочный лагерь. Идем дальше, а дальше больше.

Умар, тебе спасибо, что выдержал давление и передал эстафету, это было важно для всей команды», — написал Нурмагомедов в соцсетях.

Нурмагомедов победил Сэндхагена единогласным решением судей (50-45, 49-46, 49-46). Бой состоялся 3 августа на UFC on ABC 7 в Абу-Даби, ОАЭ.

Абдулманап Нурмагомедов
Умар Нурмагомедов
Хабиб Нурмагомедов
ММА
2
1
UFC: материалы, новости и обзоры, расписание турниров и результаты боев, рейтинги и видео
Читайте также
Американец Лайлс победил в забеге на 100 метров на Олимпиаде-2024
Лайлс выиграл стометровку после фотофиниша
В Британии протестующие попытались поджечь отель
Тюкавина прорвало, у Лички проснулся инстинкт убийцы, его команда оказывает давление на «Зенит»
Медведь загрыз рыбака в Магаданской области
Каждый пятый опрошенный российский автомобилист за три года попадал в ДТП
Популярное видео
РПЛ: видео голов 3-го тура 4 августа
РПЛ: видео голов 3-го тура 3 августа
Кузнецов: переход в СКА / переезд в Питер / проблемы со здоровьем
Барабанов вернулся в Россию, Гусев остался в «Динамо»
«Динамо» (Махачкала) — «Крылья Советов»: Кубок России, видеообзор матча
Евгений Кузнецов подписал контракт со СКА
«Краснодар» — ЦСКА: Кубок России, видеообзор матча
«Ахмат» — «Пари НН»: Кубок России, видеообзор матча
«Спартак» — «Динамо»: Кубок России, видеообзор матча
«Химки» — «Оренбург»: Кубок России, видеообзор матча
Лучший молодой вратарь покидает КХЛ
«Зенит» — «Факел»: Кубок России, видеообзор матча
«Рубин» — «Акрон»: Кубок России, видеообзор матча
«Локомотив» — «Ростов»: Кубок России, видеообзор матча
Войнов перешел из «Ак Барса» в «Торпедо»
Ткачев выбыл на полгода после тяжелой травмы
РПЛ: видео голов 2-го тура 28 июля
Жафяров — об «Ак Барсе» и переходе в «Барыс»
РПЛ: видео голов 2-го тура 27 июля
РПЛ: видео голов 2-го тура 26 июля
Никита Зайцев — об НХЛ и контракте со СКА
Бурдасов стал не нужен «Трактору»
Хантер Миска — новый вратарь московского «Динамо»
Бурдасов планирует играть за «Трактор»
РПЛ: видео голов 1-го тура 22 июля
РПЛ: видео голов 1-го тура 21 июля
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Марвин Веттори бросил вызов Шаре Буллету

Корешков: «У Шары Буллета не будет проблем с борцами»
Новости
RSS RSS
Все новости