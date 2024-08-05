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Сегодня, 09:00

Марвин Веттори бросил вызов Шаре Буллету

Давид Хачатрян
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Шестой номер рейтинга UFC в среднем весе Марвин Веттори (19-7) обратился к Дане Уайту и Мику Мейнарду с просьбой организовать ему бой с Шарабутдином «Шарой Буллетом» Магомедовым (15-0).

«Я против Шары в декабре», — написал итальянец в соцсети X.

Веттори прошлый бой проиграл Джареду Каннонье (17-7) единогласным решением судей. Бой состоялся 17 июня на UFC on ESPN 47 в UFC Apex в Парадайсе, США.

Магомедов победил Михала Олексейчука (19-9) единогласным решением судей (30-27, 30-27, 29-28) 3 августа на UFC on ABC 7 в Абу-Даби, ОАЭ.

Марвин Веттори
Шарабутдин Магомедов (Шара Буллет)
UFC
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