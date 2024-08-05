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Сегодня, 09:40

Корешков: «У Шары Буллета не будет проблем с борцами»

Давид Хачатрян
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Экс-чемпион Bellator в полусреднем весе Андрей Корешков (28-5) считает, что Шарабутдин «Шара Буллет» Магомедов (15-0) может стать чемпионом UFC без сильных навыков в борьбе.

«Если ты борешься не на высочайшем уровне, это не значит, что ты не можешь стать чемпионом. Есть люди, которые это уже доказали. Можно [дойти до чемпионства без хорошей борьбы].

Алекс Перейра. Вот он чемпионом стал в среднем весе и в полутяжелом. Но у него вообще борцов не было. От слова совсем. Блахович чуть-чуть, ну, не помню, боролся он или нет с ним, ну, там бой такой тоже был на тоненького, с раздельным решением. Но все соперники для него были удобны. Абсолютно все. И базовых борцов или сильных борцов среди этих соперников не было. И он чемпион в двух весовых категориях.

Не знаю конкретно, на практике получится у него [Магомедова] или нет [избежать борцов], но мне кажется, что даже с хорошими борцами у него сильных проблем не будет. Ну вот почему-то мне кажется так», — сказал Корешков «РБ Спорту».

Магомедов победил Михала Олексейчука (19-9) единогласным решением судей (30-27, 30-27, 29-28) 3 августа на UFC on ABC 7 в Абу-Даби, ОАЭ.

Андрей Корешков
Шарабутдин Магомедов (Шара Буллет)
UFC
ММА
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