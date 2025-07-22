Хабиб Нурмагомедов — о своем переезде в США: «Мне надо было, у меня все бои там проходили»

Бывший чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов в Hustle Show № 28 на YouTube-канале Адама Зубайраева рассказал, почему переехал в США.

— Почему я тогда переехал в Америку? Мне надо было, у меня все бои там проходили, мне надо было как минимум за месяц туда выезжать. 12 часов разница. Нужно было акклиматизироваться. Бывало, что за 3-4 недели мне надо было анализы сдавать, Очень много вещей, которые именно там проходят. И я, как правило, улетал за 2 месяца до боя.

В тренирочном зале были Грэй Мэйнард, Джош Томсон, Джон Фитч, Джастин Вилкокс. Ну, такие ребята в зале были такой на 70 килограммов костяк был. С кем бы я ни становился, я набирал с ним. Мне было 23, им было 33, скажем так. Они с опытом, да. Я от них очень сильно набирал, и они все тогда были в рейтингах. Я только один бой провёл в UFC, они все были в топ-10. И вот этот лифт мне нужен был.

Куда бы я не ехал, у меня везде была конкуренция. И вот на этой конкуренции я вот реально очень сильно подтянулся. Если бы этой конкуренции не было бы и я не любил бы конкурировать, соревноваться, то прогресса не было бы.