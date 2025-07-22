Бокс/ММА
UFC
Новости
Календарь Рейтинги Бойцы Статьи Все материалы
Уведомления
Главная
Бокс/ММА
ММА
UFC

22 июля 2025, 14:17

Хабиб Нурмагомедов — о своем переезде в США: «Мне надо было, у меня все бои там проходили»

Павел Лопатко

Бывший чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов в Hustle Show № 28 на YouTube-канале Адама Зубайраева рассказал, почему переехал в США.

Почему я тогда переехал в Америку? Мне надо было, у меня все бои там проходили, мне надо было как минимум за месяц туда выезжать. 12 часов разница. Нужно было акклиматизироваться. Бывало, что за 3-4 недели мне надо было анализы сдавать, Очень много вещей, которые именно там проходят. И я, как правило, улетал за 2 месяца до боя.

В тренирочном зале были Грэй Мэйнард, Джош Томсон, Джон Фитч, Джастин Вилкокс. Ну, такие ребята в зале были такой на 70 килограммов костяк был. С кем бы я ни становился, я набирал с ним. Мне было 23, им было 33, скажем так. Они с опытом, да. Я от них очень сильно набирал, и они все тогда были в рейтингах. Я только один бой провёл в UFC, они все были в топ-10. И вот этот лифт мне нужен был.

Куда бы я не ехал, у меня везде была конкуренция. И вот на этой конкуренции я вот реально очень сильно подтянулся. Если бы этой конкуренции не было бы и я не любил бы конкурировать, соревноваться, то прогресса не было бы.

Источник: YouTube-канал Адама Зубайраева
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте Max
Хабиб Нурмагомедов
UFC: материалы, новости и обзоры, расписание турниров и результаты боев, рейтинги и видео
Читайте также
Пуэрториканский боксер Причард Колон Мелендес. Биография
ВС РФ поразили используемую для нужд ВСУ железнодорожную станцию порта Измаил
Мельникова завоевала золото в многоборье на ЧЕ по спортивной гимнастике
Вокруг Барко назревает скандал, к Карседо появились претензии, а Максименко сажают на лавку. Что происходит в «Спартаке» перед игрой с «Балтикой»
В порту Усть-Луга ликвидировали все последствия атаки ВСУ
Журналиста избили рядом с «РЖД-Ареной» после матча «Локомотива»
Популярное видео
В «Тракторе» — еще один легионер
В «Тракторе» — еще один легионер
Подкаст Ксении Шойгу о помощи тяжелобольным детям
Подкаст Ксении Шойгу о помощи тяжелобольным детям
«ПСЖ» — «Астон Вилла»: Суперкубок УЕФА, видеообзор матча
«ПСЖ» — «Астон Вилла»: Суперкубок УЕФА, видеообзор матча
Вячеслав Войнов — в «Амуре»
Вячеслав Войнов — в «Амуре»
«Волейбол. Наши чемпионы» | Галина Леонтьева
«Волейбол. Наши чемпионы» | Галина Леонтьева
Эксклюзивное интервью Матвея Сафонова после победы в Суперкубке
Эксклюзивное интервью Матвея Сафонова после победы в Суперкубке
«Волейбол. Наши чемпионы» | Валентина Осколкова
«Волейбол. Наши чемпионы» | Валентина Осколкова
«Факел» — «Ахмат»: РПЛ, 3-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Ахмат»: РПЛ, 3-й тур, видеообзор матча
«Рубин» — «Оренбург»: РПЛ, 3-й тур, видеообзор матча
«Рубин» — «Оренбург»: РПЛ, 3-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Краснодар»: РПЛ, 3-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Краснодар»: РПЛ, 3-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Родина»: РПЛ, 3-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Родина»: РПЛ, 3-й тур, видеообзор матча
«Динамо» — «Динамо» (Махачкала): РПЛ, 3-й тур, видеообзор матча
«Динамо» — «Динамо» (Махачкала): РПЛ, 3-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Ростов»: РПЛ, 3-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Ростов»: РПЛ, 3-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Акрон»: РПЛ, 3-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Акрон»: РПЛ, 3-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Балтика»: РПЛ, 3-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Балтика»: РПЛ, 3-й тур, видеообзор матча
Кузнецов выбрал «Сибирь». Гребенкин остался в НХЛ
Кузнецов выбрал «Сибирь». Гребенкин остался в НХЛ
«Краснодар» победил «Спартак», «Зенит» проиграл «Родине»: видео
«Краснодар» победил «Спартак», «Зенит» проиграл «Родине»: видео
«Ротор» — «Челябинск»: ФНЛ, 5-й тур, видеообзор матча
«Ротор» — «Челябинск»: ФНЛ, 5-й тур, видеообзор матча
«Велес» — «Ленинградец»: ФНЛ, 5-й тур, видеообзор матча
«Велес» — «Ленинградец»: ФНЛ, 5-й тур, видеообзор матча
«КАМАЗ» — «Волга»: ФНЛ, 5-й тур, видеообзор матча
«КАМАЗ» — «Волга»: ФНЛ, 5-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Спартак» Кс: ФНЛ, 5-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Спартак» Кс: ФНЛ, 5-й тур, видеообзор матча
РПЛ: видео всех голов 3-го тура 8 августа
РПЛ: видео всех голов 3-го тура 8 августа
«Торпедо» — «Сочи»: ФНЛ, 5-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Сочи»: ФНЛ, 5-й тур, видеообзор матча
«Шинник» — «Арсенал»: ФНЛ, 5-й тур, видеообзор матча
«Шинник» — «Арсенал»: ФНЛ, 5-й тур, видеообзор матча
«Урал» — «Уфа»: ФНЛ, 5-й тур, видеообзор матча
«Урал» — «Уфа»: ФНЛ, 5-й тур, видеообзор матча
«Нижний Новгород» — «Нефтехимик»: ФНЛ, 5-й тур, видеообзор матча
«Нижний Новгород» — «Нефтехимик»: ФНЛ, 5-й тур, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Шарабутдин Магомедов (Шара Буллет): дата боя и кто соперник на турнире UFC в июле

Хабиб Нурмагомедов считает, что российским бойцам не хватает медийности
Новости
RSS RSS
Все новости