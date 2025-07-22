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22 июля 2025, 00:45

Шарабутдин Магомедов (Шара Буллет): дата боя и кто соперник на турнире UFC в июле

Шара Буллет проведет поединок против Марка-Андре Баррио на UFC Fight Night 26 июля
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
Шарабутдин «Шара Буллет» Магомедов.
Фото Global Look Press

Российский боец Шара Буллет проведет поединок в среднем весе против канадца Марка-Андре Баррио на турнире UFC Fight Night в субботу, 26 июля. Вечер ММА пройдет на «Этихад Арене» в Абу-Даби (ОАЭ). Бой Магомедов — Баррио ожидается около 22.45 по московскому времени.

ММА UFC: Магомедов — Баррио

31-летний Магомедов в профессиональной карьере провел 16 боев, в которых одержал 15 побед и потерпел 1 поражений. Последний бой провел на UFC Fight Night 250 1 февраля 2025 года. Тогда россиянин впервые в карьере проиграл Майклу Пейджу единогласным решением судей.

На счету 35-летнего Баррио в смешанных единоборствах 17 побед и 9 поражений. В предыдущем поединке, который состоялся 10 мая 2025-го на UFC 315, победил Бруно Сильву нокаутом.

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Марк-Андре Баррио
Шарабутдин Магомедов (Шара Буллет)
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