4 августа, 10:28

Хабиб Нурмагомедов — о Мейвейзере: «Он дрался за деньги, я дрался за наследие»

Павел Лопатко

Экс-чемпион UFC в легкой весовой категории Хабиб Нурмагомедов раскритиковал американского боксера Флойда Мейвейзера.

«Я вчера смотрел интервью парня, у которого прозвище «Деньги». Они заплатили ему, чтобы он прилетел в Иерусалим. И он рассказывает, как он поддерживает эту страну. Вот он дрался за деньги, я дрался за наследие, потому что, если ты вдохновляешь людей, это и есть наследие. А такие дерьмовые люди, как этот парень, они никогда никого не вдохновят. Извиняюсь за выражения, я говорю о Мейвейзере», — сказал 36-летний спортсмен на встрече с болельщиками в Нью-Йорке.

По словам Нурмагомедова, 48-летний американец является бойцом за деньги.

Хабиб Нурмагомедов.Хабиб жестко разнес Флойда Мейвейзера: «Он никто в этой жизни. Умрет, и никто о нем не вспомнит»

«Но я никогда такое не сделаю, потому что я дрался за наследие. И когда узнается правда, нужно поддерживать правду. Вот это и есть наследие — когда ты вдохновляешь людей», — добавил Нурмагомедов.

Россиянин признал спортивный успех Мейвейзера — 50 побед в 50 боях на профессиональном уровне.

«Но если мы говорим о нем как о человеке... Никто не хочет быть таким, как он, потому что он никто в этой жизни. И посмотрите на Мохаммеда Али, он умер, но он вдохновил миллионы, миллиарды людей, не только мусульман. Потому что он был очень хороший человек, который стоял на стороне правды. Поэтому мы можем назвать его бойцом за наследие», — добавил Нурмагомедов.

