Нурмагомедов — о победе над Макгрегором: «Этот парень пытался взять ментально, но он недооценил мою ментальную часть»

Экс-чемпион UFC в легкой весовой категории Хабиб Нурмагомедов прокомментировал свою победу над ирландцем Коннором Макгрегором в 2018 году.

«В большинстве случаев, когда я бил моих оппонентов, я побеждал их физически. Но этого парня я победил и физически, и ментально. Я очень опасный парень, когда использую мою ментальную часть. Я очень нехороший соперник, когда применяю обе стороны», — сказал 36-летний спортсмен на встрече с болельщиками в Нью-Йорке.

«Этот парень пытался взять ментально, но он недооценил мою ментальную часть. Может быть, я не силен в английском, но я силен в языке тела. Понимаете, о чем речь? Я говорил ему: «Я изменю не только твое лицо, но и твое мышление». Потому что он перешел черту. Когда ты пересекаешь черту, правил больше нет», — сказал российский боец во время с болельщиками в Нью-Йорке.

В октябре 2018 года Нурмагомедов победил Макгрегора удушающим приемом в рамках турнира UFC 229 в Лас-Вегасе.