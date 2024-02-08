Бой экс-чемпионов UFC откроет турнир UFC 300

Глава UFC Дана Уайт подтвердил, что бой между экс-чемпионом в легчайшем весе Коди Гарбрэндтом (14-5) и экс-чемпионом в наилегчайшем весе Дейвесоном Фигередо (22-3) откроет турнир UFC 300.

«Я хочу провести лучший турнир в истории. Каждый бой в карде сейчас мог бы стать главным событием на Fight Night или pay-per-view, — сказал Уайт в интервью Las Vegas Review-Journal. — Первый бой предварительного карда начнется с поединка Гарбрэндта и Фигередо. О чем это говорит?»

UFC 300 состоится 13 апреля на «Ти-Мобайл Арене» в Лас-Вегасе, США. Главный бой турнира до сих пор не анонсирован.